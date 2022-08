Regioner vil undgå babyer med abstinenser med nye døgntilbud

Det fortæller Stephanie Lose (V), der er næstformand i Danske Regioner og regionsformand i Region Syddanmark.

- Vi håber, at vi med det her tilbud vil kunne sikre, at der er færre børn, der bliver født med forskellige problemer og abstinenser som følge af mors misbrug under graviditeten, fortæller hun.

Ifølge Stephanie Lose har man gode erfaringer fra Norge og Finland. Hun mener, at det er muligt at få etableret to til tre opholdssteder forskellige steder i landet.

I dag er der dog ikke midler til det. Danske Regioner vil derfor arbejde for, at der bliver sat penge af til døgnbehandlingen i den kommende finanslov for 2023.