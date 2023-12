Regionerne vil give pendlerpenge for passagerer

Det siger Danske Regioner, der er interesse- og arbejdsgiverorganisation for landets fem regioner.

Forslaget er en del af et samlet indspil til et ekspertudvalg nedsat af regeringen, som skal kigge på fremtidens kollektive trafik.

Et af forslagene handler om samkørsel, som Danske Regioner mener, har "et stort potentiale i at kunne supplere og blive en del af den kollektive trafik".

Blandt andet ønsker Danske Regioner, at en chauffør skal kunne modtage betaling, "der ligger ud over de marginale omkostninger for turen", når der tages en med i bilen. Det fremgår af pressemeddelelsen.