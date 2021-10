Regionernes formand: Ventelister vil strække sig ind i 2022

Den vil også dække ekstraudgifter i andre sammenhænge, for eksempel som konsekvens af konflikten, hvor tusindvis af sygeplejersker strejkede i mange uger.



- Vi havde brug for et nik fra regeringen til, at også ekstraudgifter til afvikling af ventelister uanset årsag vil blive dækket. Det har regeringen sagt ja til.

- Men selv om det er godt at have tryghed om økonomien, så er økonomien ikke vores største problem. Det er, at vi har rigtig mange akutte patienter og ikke så mange hænder. Der er en begrænset vilje til at komme ind og tage en ekstra tørn i kølvandet på sygeplejerskekonflikten, forklarer Stephanie Lose.

Minister afviser at suspendere behandlingsgaranti

Sundhedsvæsenet er især presset af mange patienter, der bliver syge med forskellige luftvejsinfektioner.

- Får vi et efterår og en vinter med mange akutte patienter, så er det et sundhedsvæsen, hvor vi må prioritere mellem opgaverne og måske udskyde operationer for at sikre, at vi kan tage hånd om de akutte patienter, siger Stephanie Lose.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har trods presset på sundhedsvæsenet afvist at suspendere behandlingsgarantien.

Den betyder, at patienter har krav på behandling inden 30 dage, fra man er blevet udredt.

Heller ikke Lose mener, at punktet for at suspendere garantien er nået.

- Der er en kapacitet i det private, som vi skal bruge til gavn for patienterne. Mit udgangspunkt er, at vi ikke er der, hvor vi taler om suspension af patientrettigheder.