To ud af tre modeller for fremtidens struktur i sundhedsvæsenet skriver regionerne, som vi kender dem, ud af ligningen. De nuværende fem regioner skal i to af modellerne erstattes af 8 til 10 mindre regioner, der så skal styre hvert sit sundhedsvæsen.

- Regionen er åben for forandringer, hvis de kan løse nogle af de udfordringer, der er i sundhedsvæsenet, bedre end i dag, skriver regionsrådsformand Bo Libergren, Venstre, i en pressemeddelelse.