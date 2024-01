Bo Libergren har ikke tal på, hvor hyppigt det sker i Syd- og Sønderjylland. Han fortæller dog, at han har oplevet flere gange, at praktiserende læger undgår at tilse flere problemer hos en patient.

- Vi reagerer hver eneste gang, vi hører om det. Jeg beder også borgere om at klage, når de henvender sig med deres oplevelse, siger Bo Libergreen.

I Region Syddanmark har man ikke gjort brug af et overordnet tiltag for at sætte en stopper for det som i den nordligste del af landet.