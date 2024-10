Retsordfører foreslår nyt udvalg efter 'meningsløs anbringelse' i demensretssag

Retslægerådet har vurderet, at et skærmet demensafsnit ikke er tilstrækkeligt til at imødekomme den risiko, der vil være for ny kriminalitet qua hans sygdom

Han troede angiveligt, at han var i sit eget hjem, da en 99-årig kvinde pludselig stod foran ham og ville have ham ud af sin bolig. Det gjorde ham vred, og han skubbede hende omkuld.

Lørdag den 9. december forlod den 74-årige sin lejlighed på plejehjemmet omkring klokken 6.30. Han gik over i et af de andre huse og ind i en lejlighed, der havde samme nummer som hans egen, der altså lå i et andet hus.

- De lovede at passe på vores far, da han flyttede på plejehjem – det løfte må man da sige, de har brudt, skriver de i en mail.

Kvinden var efter episoden ved sine fulde fem og forklarede til plejehjemspersonalet, hvad der var sket. Den 74-årige havde før forvildet sig ind til hende, men her havde hun haft held til at få ham til at sætte sig ned, så hun kunne hente hjælp. Det kunne hun ikke den morgen i december.

- Da vi i december blev klar over, at retsplejeloven ikke tager hensyn til hjernesygdomme som demens, forberedte vi os på, at han nok ville blive kendt skyldig. Men vi var på ingen måde forberedte på, at han skulle ende med den hårdest mulige dom og den hårdeste sanktion, lyder det fra familien.

Det var familien klar over, men de havde alligevel håbet, at Retten ville tage mere hensyn til hans sygdom.

I vurderingen af, om en tiltalt er skyldig eller ej, ser man i juraen bort fra, om personen var tilregnelig i gerningsøjeblikket eller ej. Man skal derfor også bort fra, at den 74-årige led af demens, og at han på grund af sin demens reagerede, som han gjorde den 9. december.

Trods sine alvorlige skader ønskede hun ikke at melde ham til politiet, for han kunne ikke gøre for det, sagde hun ifølge vidner.

Det er kun i selve spørgsmålet om sanktion, at man kigger på de personlige forhold som for eksempel demens, og derfor lagde anklagemyndigheden op til en anbringelsesforanstaltning i stedet for en fængselsstraf.

Retslægerådet havde anbefalet, at den 74-årige blev anbragt på en psykiatrisk afdeling, og det lænede senioranklager Susan Nielsen sig op ad.

- Retslægerådet har vurderet, at et skærmet demensafsnit ikke er tilstrækkeligt til at imødekomme den risiko, der vil være for ny kriminalitet qua hans sygdom, sagde hun efter dommen.

Den 74-åriges forsvarer havde lagt op til, at han skulle anbringes på et demensplejehjem, hvilket de læger, der har været tæt på ham under varetægtsfængslingen, også anbefalede, men Retten valgte altså at lytte til Retslægerådet.

- Psykiatrisk afdeling har hverken rammer eller personale til så langvarige ophold. Vi har et godt forhold til afdelingen, men når vi spørger til alle de forhold og behov, de ikke dækker, svarer de 'I må forstå, at vi ikke er et plejehjem', lyder det fra familien.

De bliver bakket op af fagfolk med forstand på demens.

- Når man har med mennesker med demens at gøre, skal man forsøge at skabe det bedste liv overhovedet muligt for dem, for så kommer de ikke til at skubbe til andre, og de kommer ikke til at gøre ting, der muligvis kan være farlige, men det liv kan man ikke indrette til dem på en afdeling, der er lavet til midlertidige ophold, siger demenspsykolog Anneke Dapper Skaaning med 30 års erfaring på området.

Cheflæge Klaus Müller Nielsen fra psykiatrisk afdeling i Aabenraa, hvor den 74-årige har været de seneste 10 måneder, siger også, at de ikke er stedet for demensramte patienter over længere tid.

- Vi behandler borgere med demens, når de har akutte symptomer, som kan lindres. Det kan være overvældende angst, depression eller overvældende vrede, hvor andre borgere også kan komme i fare. De symptomer kan vi lindre, men vi kan jo ikke helbrede demens, og det betyder, at en demensramt patient på sigt ikke skal være på et akutpsykiatrisk sygehus, siger han og tilføjer, at de patienterne typisk er hos dem i 10 dage.