Risikerer jobbet efter ferie i forbudte lande

De ansatte i Region Syddanmark risikerer at blive fyret, hvis de rejser på sommerferie i et af de lande, der er på udenrigsministeriets sorte liste over smitte med corona.

Det er fra den 27. juni blandt andet Portugal og Sverige med undtagelse af Skåne, Blekinge og Halland.

Regionen opfordrer på skrift de 25.000 ansatte til "på det kraftigste" ikke at holde ferie i lande, som endnu er på ministeriets liste. Regionen skriver, at "din adfærd efter omstændigheder kan blive betragtet som væsentlig misligholdelse af din ansættelse, hvilke i sidste ende kan medføre ansættelsmæssige konsekvenser".

Det er sådan, at vi som medarbejdere har en forpligtelse til at møde på arbejde efter endt ferie. Lene Borregaard, HR-direktør, Region Syddanmark

Afviser trussel

HR-direktør i Region Syddanmark, Lene Borregaard, afviser overfor Jydskevestkysten, at det er en trussel om fyring.

-Men vi bliver nødt til at gøre opmærksom på hvilke juridiske konsekvenser, det kan have, hvis man ikke kan passe sit arbejde efter endt ferie.

Dermed henviser hun til, at man risikerer fjorten dages karantæne efter ophold i de lande, der er på ministeriets sorte liste.

- Det er sådan, at vi som medarbejdere har en forpligtelse til at møde på arbejde efter endt ferie, siger HR-direktøren.

