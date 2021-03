Rotterne myldrer frem - her er 8 gode råd mod gnaverne

Hovedparten af rotter kommer fra kloakken, og det er ret enestående, hvad en rotte kan gøre for at komme ind i dit hus fra dybet.



- En rotte kan løfte omkring et kilo, så det er en smal sag for den at kravle op gennem en rist i badeværelset eller et nedløbsrør og ind under taget, siger Thomas Bertelsen.