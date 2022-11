SF vil have sundhedsvagt fremfor lægevagt

- Noget af det, lægerne siger, er, at de ikke kan overkomme alle opgaverne. Derfor mener vi, at det giver god mening at kombinere lægebemandingen med andre af de faggrupper, vi i forvejen kender fra sundhedsvæsenet som eksempelvis sygeplejersker, paramedicinere og bioanalytikere, siger Anette Blynel, der er gruppeformand for SF i Region Syddanmark.

Sundhedsvagten, som SF ynder at kalde den, vil ifølge professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg, ingen betydning få for den sundhedsmæssige kvalitet.