SF vil have sygeplejersker og paramedicinere med i ny sundhedsvagt

Helt konkret foreslår de, at man i stedet kigger på at lave, hvad de kalder en sundhedsvagt. Tanken er, at i stedet for at det kun er læger, der bemander vagttelefonerne, så inddrager man også de øvrige faggrupper i sundhedsvæsenet.

- Noget af det, lægerne siger, er, at de ikke kan overkomme alle opgaverne. Derfor mener vi, at det giver god mening at kombinere lægebemandingen med andre af de faggrupper, vi i forvejen kender fra sundhedsvæsenet som eksempelvis sygeplejersker, paramedicinere og bioanalytikere, siger Anette Blynel.