Sidste strejke: 200 sygeplejersker smed onsdag arbejdshandskerne

Onsdag morgen mellem klokken 07:45 og 08:45 var der færre sygeplejersker på sygehusgangene i Kolding og Vejle.

De stod nemlig ude foran og strejkede.

Der var tale om 40-45 sygeplejesker i Kolding og 90-100 i Vejle. Det fortæller sygeplejerske og talskvinde på Kolding Sygehus, Sara Zamzam, til TV SYD.

Baggrunden for strejken, der har varet siden sommer, har ikke ændret sig.

- Vi strejker for at få bedre arbejdsvilkår og højere løn. Der er ikke nok sygeplejersker, og vi skal have fritaget nogle opgaver - ellers kan vi ikke følge med længere, siger Sara Zamzam.

Sidste strejke

Derfor var alle sygehuse på landsplan inviteret til at smide arbejdshandskerne i en time.

Strejken var samtidigt den sidste nationale og lokale strejke, fortæller Sara Zamzam.

- Det kommer ikke til at ske igen i Kolding og Vejle. Vi har brug for at komme tilbage til vores arbejde, for vi har været i konflikt længe. Vi håber, at vi har sendt et klart og tydeligt signal til regeringen. Der skal gøres noget, hvis vi skal blive i det her system, for den danske model fungerer ikke, siger hun.



Sara Zamzam siger, at sygeplejerskerne føler sig magtesløse, da man gennem sommeren strejkede på lovlig vis, og dette blev stoppet med et lovindgreb fra regeringen.

- Med de her strejker tager vi sagen i egen hånd, og selvom regeringen lavede et lovindgreb, så vil vi ikke finde os i mere, siger Sara Zamzam.

Eftersom onsdagens strejke er den sidste af sin slags, så regner Sara Zamzam med, at Dansk Sygeplejeråd (DSR) vil fortsætte sygeplejerskernes kamp.