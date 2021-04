Skal du testes inden i morgen? Se her, hvor du kan blive det

Skal du en tur til frisøren eller have en ny tatovering tirsdag, så kræver det, at du har styr på coronapasset. Det skal vise, at du enten er blevet vaccineret mod covid-19, har overstået et sygdomsforløb eller har fået foretaget en negativ test indenfor de seneste 72 timer. Sidstenævnte forventes at give travlhed på landets testcentre 2. påskedag.

Derfor har Carelink, der står for lyntest i Region Syddanmark, skruet op for antallet af medarbejdere og åbnet flere nye pop-steder, hvor man kan få lavet en lyntest. Du kan se, hvor du kan få lavet en, på kortet nederst på siden.

Ifølge TV 2 Fyn blev der i Region Syddanmark testet 17.000 borgere lørdag. Det er 4.000 mere end en sædvanlig lørdag. Søndag og i dag mandag forventes det, at tallet er væsentligt højere.

- Vi forventer at gå to rekorddage i møde med 50-60.000, der skal testes, sagde Brian Rosenberg, der er administrerende direktør hos Carelink, til TV 2 Fyn søndag.



Du kan se på kortet nedenfor, hvor du kan få lavet en lyntest i det syd- og sønderjyske. Testen er uden tidsbestilling, og derfor er det på nuværende tidspunkt heller ikke til at sige, hvor meget ventetid, der vil være. Klik på stederne og se åbningstiderne og den præcise adresse.