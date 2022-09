Skal otte lægevagter overleve? Nu skal Region Syddanmark og lægerne forhandle

På den anden side står politikerne fra Region Syddanmark, der gerne beholde de 13 vagtlæger.

- Vi går ind i forhandlingen med ambitionen om at finde en løsning, som borgerne kan være tilfredse med. Hvis vi ikke finder en løsning, og PLO ensidigt går videre med at lukke et antal konsultationssteder, så opfatter vi det som et overenskomstsbrud, siger Bo Libergreen (Venstre), formand for Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen.