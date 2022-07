Skudepisode sætter fokus på psykiatrien - Der er brug for en ny plan, mener udvalgsformand

Et vanskeligt område

Tiårs-planen Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, og der er ikke taget højde for økonomien i planen. Derfor skal den først gennem en politisk behandling, inden den kan gennemføres, fortæller Kjeld Møller Petersen.

Ifølge sundhedsprofessoren er behandling af psykiatriske patienter et vanskeligt område.

Derfor tager det også tid at gennemføre en ny plan for området, selvom de fleste er enige om, at der skal gøres noget ved psykiatrien.

- Altså hvis jeg brækker mit ben, så kan enhver jo se det, men hvis jeg ikke har det godt i sindet, så er det ikke helt så synligt.

- Der er også en diskussion blandt psykiatere, om hvor meget medicin og hvilken medicin der skal bruges, og så er der uklarheder, med hensyn til hvad kommunerne skal løse, og hvad regionerne skal løse, siger Kjeld Møller Petersen



Skal i gang nu

Både Kjeld Møller Petersen og Mette Bossen Linnet forventer, at folketingspolitikerne hurtigst muligt sætter sig sammen for at få sat gang i den nye tiårsplan for psykiatrien.

Den holdning er et flertal rundt om regeringen enig i. De vil have skubbet forhandlingerne om planen frem fra september til august.



- Jeg synes faktisk, det er gået forbavsende langsomt indtil nu, siger Kjeld Møller Petersen.