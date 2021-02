Slut med de lange vatpinde

Efter snart et år med corona har syd- og sønderjyderne prøvet de fleste typer af coronatest. PCR-testen skal ind gennem munden, og siden har også en lang vatpind fundet sin vej ind i befolkningen. En vatpind der skal ind gennem næsen, hvor den derefter drejes et par gange rundt - så testpersonalet får det hele med.

- Det har været en mildeste talt speciel oplevelse for de fleste at få en pind så langt op i næsen, og for nogen er det direkte ubehageligt, fortæller koncerndirektør ved Region Syddanmark, Kurt Espersen.

Nu kommer der endnu en sensorisk testoplevelse til regionen. I uge ni er det slut med den lange vatpind, som bliver skiftet ud med en kortere. Den nye skal "kun" tre til fire centimeter op i næsen. Med skiftet håber regionen, at det hjælper med at holde styr på coronasituationen.

- At det kan føles ubehageligt kan have afholdt folk fra at blive testet, og derfor håber vi på, at den nye metode vil få flere til at møde op til test, fortæller Kurt Espersen.