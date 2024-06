Solrig mandag venter over Syddanmark

Det er jo et paradoks, at vi taber penge på at udskrive bøder.

I 2023 var underskuddet per parkeringsafgift på 18 kroner. I 2024 forventes det tal at være større endnu.

Parkeringsbøder er ikke sat i verden for at kommunen skal tjene penge på det

- Parkeringsrestriktioner er til for at sikre et flow i parkeringspladserne, så der hele tiden er ledige pladser til folk, der har et ærinde i byens butikker, restaurationer eller skal besøge vores kulturinstitutioner, siger Peer Munksgaard Rexen, der er Vicedirektør i Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune.

Og til at udstikke bøderne har Esbjerg Kommune valgt at alliere sig med Parkeringskontrol Nord, der i 2023 tog 273 kroner for den service.

Det hænger sådan sammen, at langt de fleste afgifter, der bliver udskrevet på Esbjerg Kommunes parkeringspladser, er på 510 kroner. Og for hver p-afgift, der udstedes, skal Rigspolitiet have 255 kroner. Sådan er loven.

- Det er jo et paradoks, at vi taber penge på at udskrive bøder. Men det er fordi, at vi vælger at bøden skal være på 510 kroner. Vi kunne sætte bøden op, men så når vi snart et urimeligt prisleje, siger Peer Munksgaard Rexen, der er Vicedirektør i Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune.

Men selvom Esbjerg Kommune taber penge på at udskrive bøder, så tjener de dog penge på selve parkeringen - det vil sige, hver gang du betaler for at holde på en plads.

Alene i 2023 gav det et overskud på 898.052,52 kroner.

Og det er vel og mærket inden, der er blevet indført de nye parkeringsregler i april 2024, der har skabt stor røre i Esbjerg Kommune.