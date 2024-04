Store besparelser: Billigere strøm i stikkontakterne

- Hvis alle bare bruger løs af strømmen om eftermiddagen og aftenen, kræver det en dyr og tidskrævende opgradering af elnettet.

- Ved at sprede elforbruget ud på hele døgnet, får vi mere for de penge, vi allerede investerer i at udbygge elnettet til et elektrificeret samfund, siger han.

Ifølge Daniel Skovsbo Erichsen kan man hos N1 registrere, at elkunderne har taget de øgede takster i spidsbelastningsperioden til efterretning.

- Vi kan se, at en del af forbruget er flyttet til om natten. Selvfølgelig laver folk stadig mad mellem 17 og 21, men mange har for eksempel fundet ud af, at der er penge at spare ved at lade elbilen op om natten, siger han.

Nettariffen udgør kun en del af den samlede elpris.

Oven i skal man lægge en såkaldt systemtarif til Energinet, elafgift, den rene elpris og moms.

Derudover betaler private elkunder også en årlig abonnementsafgift for deres elmåler.