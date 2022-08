Store regionale forskelle i antallet af amputationer

Den samme udvikling har hverken Region Syddanmark eller Region Midtjylland oplevet, for her har antallet af amputationer ligget mere stabilt på omkring 60-65 per 100.000 indbyggere om året i perioden.



Behov for nationale retningslinjer

Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S) er glad for, at der nu er kommet et landsdækkende billede af variationen i amputationer, som andre patienter forhåbentlig kan få glæde af.



- Vi vil gøre det bedre og lære alt, hvad vi kan af rapporten og tage fat på de mange faktorer, der tilsammen giver et godt resultat for patienterne. Det handler om flere forebyggende behandlinger, om tidlig opsporing af sygdom og et tæt samarbejde på tværs af praktiserende læger, kommuner, hospitaler og mellem relevante specialer, siger Anders Kühnau.