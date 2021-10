Succes efter udvidelse: I næsten alle tilfælde når en hjerteløber frem i Region Syddanmark

I næsten alle tilfælde når en hjerteløber ud til en person med hjertestop.

Det viser en opgørelse fra Region Syddanmark.

Årsagen skal findes i en ændring, man foretog for knap fem måneder siden, da udkaldsradiussen for en hjerteløber blev udvidet fra 1,8 kilometer til fem kilometer.



- Det er rigtig godt at se, at den store frivillige indsats, som hjerteløberne leverer, nu virker endnu bedre, siger formanden for Region Syddanmarks præhospitaludvalg, Mads Skau (V), der selv er frivillig hjerteløber, i en pressemeddelelse.



Mere specifikt er det mellem 95-99 procent, der kommer frem til en person med hjertestop i regionen. Udvidelsen har også betydet, at flere tager bilen, når de bliver kaldt ud.

- Det har været et stort ønske fra mange af de frivillige i Region Syddanmark, at udkaldsradiussen for hjerteløbere blev øget fra de 1,8 kilometer til fem kilometer. Den længere udkaldsradius giver bedre mulighed for, at der kommer hjerteløbere ud til hjertestop i landområder, særligt i de mere tyndt befolkede områder, siger han.

Inden ændringen var der i perioden maj 2020 til april 2021 færre, der kom frem til en person med hjertestop. Her var det 76-90 procent af udkaldene.

Flere løbere efter Eriksens kollaps

Det er ikke kun udkaldsradiussen, der har været skyld i de fremadgående tal de seneste par måneder. I pressemeddelelsen fra Region Syddanmark fremhæves det, at der er kommet mange flere hjerteløbere til om ugen, siden fodboldspilleren Christian Eriksen den 12. juni faldt om med hjertestop på banen i Parken under EM i fodbold.

Siden den dag har 555 danskere meldt sig som hjerteløber om ugen mod tidligere 250-300 hjerteløbere.

- Hurtig hjælp er afgørende, når det handler om hjertestop. Derfor er vi dybt taknemmelige over, at så mange frivillige har valgt at blive hjerteløbere. Forhåbningen var, at vi ville få mange flere frivillige til at løbe ud til hjertestop, når vi overgik til hjerteløberordningen, og det har vi i dén grad fået, siger Mads Skau (V)



Region Syddanmark blev en del af Trygfondens Hjerteløberordning i maj sidste år. I dag er der omkring 18.500 hjerteløbere i regionen.