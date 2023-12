Sundhedsvæsenet vil i højere grad møde dig digitalt

Regeringen, Danske Regioner og KL har indgået en aftale om at udmønte 500 millioner kroner til digital hjemmebehandling i sundhedsvæsenet. Midlerne skal bl.a. bruges på udstyr til borgere med KOL og diabetes, digitale tilbud inden for psykiatri og genoptræning og skærmbesøg i den kommunale sygepleje.



Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

- Selv om sundhedsvæsnet de senere år er blevet bedre til at tage digitale løsninger i brug, så skal vi blive endnu bedre og hurtigere til at udnytte de muligheder, som teknologien giver os. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået en aftale, der giver flere, som ønsker at bruge digitale løsninger i eget hjem, mulighed for det, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i pressemeddelelsen.



Udover ovennævnte er det eksempelvis borgere, der modtager sygepleje, som skal tilbydes digitale skærmbesøg, hvor det kan lade sig gøre. Også borgere, der skal til kontrol eller opfølgning på hospitalet, skal tilbydes at gøre det virtuelt, hvis der ikke er behov for fysisk kontakt.