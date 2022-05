Syd- og Sønderjyderne bliver tykkere – ekspert har bud på hvorfor

Lavtuddannede har færre penge mellem hænderne, og så bliver det samtidig sværere at holde øje med vægten. Og står man uden for arbejdsmarkedet kan det blive endnu sværere at holde kiloene på afstand.

- Der kan man tabe modet, og så kan man trøstespise, siger Marianne Skaarup Marker.

Vaner hænger ved

Men vægten hænger ikke kun sammen med, hvad man laver til hverdag. Ens opvækst er også med til at fastlægge vaner, som kan være svære at slippe senere. Kom der eksempelvis altid en slikskål frem, da I hyggede som børn, så er det svært at lade skålen stå som voksen.