Syddanmark har færrest - men hjerteløber oplever det ikke som et problem

Men hjerteløbere kniber det med. Som vi har fortalt i en anden artikel på TVSYD.dk, så halter Syd og Sønderjylland bagefter, når det gælder hjerteløbere. Læs mere her.

Men en af dem, der er hjerteløber her i landsdelen, er Kira Skøtte Overgaard fra Esbjerg.

- Jeg meldte mig, da Christian Eriksen faldt om på fodboldbanen. (Fodboldspilleren Christian Eriksen faldt om med hjertestop for øjnene af hele Danmark under åbningskampen til EM i 2021.red) Der gik det op for mig, hvor vigtigt det er, at det går hurtigt, fortæller den 35-årige socialrådgiver fra Esbjerg.

Hun har været ude 4 gange, men har ikke oplevet, at der manglede løbere, nærmest tværtimod.

- Vi har været en fire-fem stykker hver gang, og det er faktisk rart at være så mange. Så kan man skiftes til at genoplive, det kan nemlig være ret hårdt, og det er også rart, at have nogen at snakke det igennem med bagefter, fortæller Kira Skøtte Overgaard.

En alarm går ud til 20 hjerteløbere, de 20, der er nærmest, og lokationen følger telefonen. Kira bor i Esbjerg, men hun er to gange blevet kaldt ud, mens hun var på Fyn. Og grunden til at der bliver sendt alarm ud til så mange er, at man skal have mulighed for at sige nej.

- Jeg er blevet kaldt ud, hvor jeg har sagt nej, fordi jeg ikke kunne gå fra min datter, fortæller Kira.