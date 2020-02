Syddanmark klar til coronavirus

De knap 1,3 millioner indbyggere i Region Syddanmark skal ikke frygte, hvis coronasmitten kommer til landsdelen. Hvis man spørger regionens beredskabschef Gitte Jørgensen, er der styr på det.

- Jeg er helt tryg ved, at vi har et så velforberedt beredskab og sundhedsvæsen, hvis eller når coronasmitten kommer. Vi er nok et de lande i verden, der har de allerbedste muligheder for at håndtere det på en god måde, siger hun til TV SYD.

Sundhedsstyrelsen sendte tirsdag nye retningslinjer ud for beredskabet. Tidligere skulle smittede overføres til Skejby Sygehus i Aarhus. Nu er det ændret til, at smittede borgere i Region Syddanmark kan blive “hjemme” på OUH i Odense.

Beskyt dig selv og andre mod coronasmitte Forebyg smitte: God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre

Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion

Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen Hvis du bliver syg: Får du symptomer på sygdom (feber, tør hoste eller vejrtrækningsbesvær) 14 dage efter hjemkomst fra et sted i verden med virus, skal du ringe til lægen, inden du møder op. Uden for åbningstider skal du ringe til lægevagten i Region Syddanmark på tlf. 7011 0707. Se mere

Plads til 1.000 på flyvestation

Region Syddanmark skal på linje med de fire andre regioner være klar med plads til 1.000 mennesker, der kan holdes i isolation, hvis den verdensomspændende coronavirus skulle dukke op i området.

Gitte Jørgensen opfordrer borgerne til at lytte til de meldinger, myndighederne kommer med.

- Borgerne skal tage det roligt og ikke blive skræmte. De skal gøre, som vi beder om, så skal vi nok tage os af det. Også selvom der kommer en del smittede hertil, siger hun.

De personer, man regner for at være raske, men skal i karantæne, kommer til Flyvestation Skrydstrup ved Vojens. Flyvestationen har dels de fysiske rammer, der kan rumme mange mennesker, dels en landingsbane til at transportere patienter hurtigt ind og ud.

Sådan skal folk gøre

I Region Syddanmark skal borgere med mistanke om at være blevet smittet med coronavirus allerførst ringe til egen læge.

- De skal endelig ikke tage derned eller ind på sygehuset. Man skal oplyse om symptomer, hvor man har været henne, hvis man har været et sted i verden med risiko for corona. Så vil lægen tage stilling til, om der er en reel risiko for, at der kunne være noget, fortæller Gitte Jørgensen, der nedtoner sygdommens alvor.

- For de fleste patienter, der får den, er den formentlig mindre slem end almindelig influenza. Er man almindelig sund, er der gode chancer for, at man blot bliver lidt syg og kommer sig igen - måske uden at opdage, at det er Corona, man har haft, siger beredskabschefen.