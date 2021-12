Syddanmark slår kedelig rekord: Flere og flere kæledyr bliver efterladt af deres ejere

Ikke desto mindre ser foreningen på den generelle udvikling med stor alvor.

- Det er en bekymrende udvikling. Det tyder jo på en brug-og-smid-væk-kultur omkring kæledyr, siger Jens Jokumsen.

Stigningen i antallet af dumpede hundehvalpe falder sammen med, at foreningens internater, der er fordelt over hele landet, i år beretter om mange henvendelser fra hvalpeejere, der ønsker at finde et nyt hjem til deres hundehvalp, fordi de alligevel ikke magter at være hundeejere.