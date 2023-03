Syddanske sygehuse får flotte karakterer af 93.525 patienter

De ansatte scorer blandt andet højt på medarbejdernes venlighed og imødekommenhed og på tilfredsheden med behandlingen.

Formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg Mette With Hagensen (S) glæder sig over, at medarbejderne formår at give patienterne gode oplevelser, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet og sender en stor ros til medarbejderne:

- Det er virkelig imponerende, at medarbejderne år efter år leverer så god behandling og hjælper så mange patienter igennem deres forløb på en venlig, behagelig og kompetent måde, der skaber tryghed. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er travlt rundt omkring, og det gør indsatsen endnu mere beundringsværdig, og det vil jeg gerne takke medarbejderne for, siger hun.