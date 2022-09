I undersøgelsen svarer 37 procent af de unge i Region Syddanmark, at de cykler "meget mindre" nu end for tre år siden.

Afstande har ikke overraskende en stor betydning for, hvorvidt unge vælger at tage cyklen. En af de stærkeste forklaringer på unges cykelvaner er således, om de kan nå arbejdsplads eller uddannelsesinstitution inden for 15 minutter.