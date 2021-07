Syddanskere slipper for karantæne ved indrejse til Norge

Lørdag var fjerde dag i denne uge, at smittetallet var over 1000. Onsdag var smittetallet 1202, hvilket var det højeste siden 21. maj.

Thorkild Sørensen, der er professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet, sagde lørdag eftermiddag, at de høje smittetal sandsynligvis er en effekt af folkefesten, der udspillede sig i Danmark under europamesterskaberne i fodbold.

Han sagde dog samtidig, at effekten af fodboldfesten kunne have været meget større, og at det meste af effekten formentlig allerede har vist sig i smittetallene.