Sydtrafik: Færre med bussen onsdag

Udover at reducere antallet af rejsende, vil Sydtrafik rengøre busserne dagligt på alle kontaktflader. Foto: Thomas Lund, TV SYD

- Vi er af myndighederne blevet opfordret til at begrænse trængslen i de kollektive transportmidler, og det tager vi selvfølgelig alvorligt, siger Lars Berg, der er administrerende direktør i Sydtrafik.

Det betyder helt konkret, at der ikke kan komme flere passagerer med bussen, end der er siddepladser og enkelte ståpladser. Det skriver Sydtrafik i en pressemeddelelse. Samme melding kommer fra Midtrafik, der står for busfriften i Horsens og Hedensted kommuner.

Tiltagene vil allerede blive sat i værk onsdag, og det bliver op til buschaufførerne at overholde restriktionerne.

Fokus på at mindske antal

- Da det omhandler vores myldretidsperioder, kan vi desværre kun i begrænset omfang afbøde trængslen ved at sætte mere materiel ind. Derfor er vores fokus primært at mindske antallet af passagerer i bussen, siger Lars Berg.

Opfordringen fra Sydtrafik er derfor at benytte sig af den kollektive transport på andre tidspunkter, hvis det er muligt.

- Vi ved, det stiller store krav til vores passagerers velvilje, men vi håber på, at alle er med på at få det til at fungere, så længe det er aktuelt, siger direktøren.

Lars Berg oplyser desuden, at rejsende skal være opmærksom på, at man midlertidigt sætter rejsegarantien ud af spil i sådan en situation.