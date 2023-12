Sygehus Lillebælt får del i 41 millioner kroner til at forebygge kræft og andre ikke-smitsomme sygdomme

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Sygehus Lillebælt og Vejle Sygehus er udvalgt fordi, at kræft er et af områderne i forskningen.

Der er over 20 europæiske lande med i projektet, og projektet kommer til at løbe over de næste fire år, og det er EU, der investerer pengene.