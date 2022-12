Sygehuse får besøg af smagsdommere

- Vi ved, at den smagsoplevelse, patienterne får, mens de er indlagt på vores sygehuse, kan være altafgørende for deres appetit og dermed have stor betydning for deres behandling og sygdomsforløb. For at sikre en god smagsoplevelse med de mange hensyn, der skal tages til patienternes kost, vælger vi nu at inddrage patienter, pårørende og personale i otte nye smagspaneler, siger Sarah Andersen i pressemeddelelsen.



Klimaretter på menuen

Når smagsdommerne skal på arbejde, vil klimaet være i fokus for de retter, patienterne får serveret.

- Det er vores klare ambition, at den mad, patienter og pårørende får serveret på regionens sygehuse, skal være mindre klimabelastende.

Vi er allerede godt på vej – blandt andet har køkkenet på Sygehus Lillebælt startet et ’klima academy’, som skal klæde personalet på til at købe fødevarer og tilberede retter med et mindre klimaaftryk.



Fire regionsmedlemmer vil indgå i hvert panel fra foråret 2023.