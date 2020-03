Sygehuse må købe mundbind til overpris

Efterspørgslen på mundbind er steget kraftigt, efter udbruddet af Covid-19. Derfor har regionens sædvanlige leverandør, Abena i Aabenraa, haft svært ved at skaffe flere. Det skyldes også, at Abenas mundbind bliver producereret i den karantæneramte kinesiske provins Wuhan. Det var her her covid-19 først blev opdaget.

Nu melder regionen ud, at de har fået aftaler med andre leverandører. De er både fra Danmark og udlandet, siger koncerndirektør Kurt Espersen til TV SYD.

Det drejer sig både om operationsmundbind og åndedrætsværn, der minder om byggemarkedernes værnemidler. Her er det dog nogen, der både kan standse virus og bakterier.

Højere priser

Den globale efterspørgsel på mundbind har presset prisen op.

- Det bliver dyrere, end dem vi plejer at købe. Det har vi valgt at se lidt stort på, for der har været fokus på at skaffe dem hjem, siger koncerndirektør Kurt Espersen til TV SYD.

Sygehusene har over de seneste dage fået aftaler om nogle meget store leveringer af åndedrætsværn, så der ikke umiddelbart er udsigt til mangel på netop den vare.

Det er nu aftalt på tværs af regionerne, at de samarbejder om indkøb af varer, så ingen så vidt muligt løber tør for værnemidler, før der igen kan sikres stabile leverancer.

Der kan stadig blive tale om at prioritere operationer, hvis virusepedimien for alvor rammer det danske sundhedsvæsen. Derfor er sygehusene også i gang med at lave en prioriteringsplan, hvis udbrud af coronavirus betyder, at sygehusene ikke kan behandle alle patienter.

En plan hvor patienter, der har akutte, livstruende sygdomme og kræft, vil blive prioriteret frem for operationer, som kan vente, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Coronavirus på Fyn

Den første patient med covid-19 er nu blevet konstateret i Region Syddanmark. Det drejer sig om en person på Fyn der er blevet sat i hjemmekarantæne.

Det får ikke regionen til at ændre procedurer, ud over dem som Sundhedsstyrelsen har meldt ud tirsdag aften, siger koncerndirektør Kurt Espersen til TV SYD.

