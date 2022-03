Sygehuse sender ambulancer og bandager til Ukraine

Ambulancer, bandager, sprøjter og udtjente hospitalssenge, for blot at nævne nogle, er på vej fra Syddanmark til det krigshærgede Ukraine.



Sundhedsministeriet har bedt de danske regioner om at finde medicin og udstyr, som kan sendes til det krigshærgede Ukraine.

- Vi vil naturligvis hjælpe på alle de måder, vi kan. Det betyder, at vi står klar til at sende medicin og udstyr til Ukraine og samtidig er klar til at tage imod og behandle de ukrainere, der flygter til Danmark og vores region, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.