Sygeplejerskernes strejke er slut: Nu begynder arbejdet ude i regionerne med at bringe puklen ned

10 uger med strejke endte fredag i sidste uge brat for landets sygeplejersker, da et flertal i Folketinget vedtog et indgreb i konflikten.

Nu begynder arbejdet så med at nedbringe puklen af udsatte behandlinger og undersøgelser på sygehusene i regionerne.

30.000 patienter i Region Syddanmark er blevet berørt og har fået udskudt aftaler.

- Sammen med sygehusene vil vi over den kommende tid få os et overblik og derefter lave en plan, så vi får hjulpet patienterne bedst muligt og hurtigst muligt. Men vi må forberede os på, at det kommer til at tage tid, og at det vil påvirke vores ventetider på undersøgelser og behandlinger, siger regionsdirektør Jane Kraglund i en pressemeddelelse.

Puklen kan betyde, at en gruppe patienter ikke kan blive undersøgt eller behandler inden for den tid, som danske patienter har krav på og vil derfor kunne bruge deres rettigheder på et privathospital.

De patienter, det vil ramme, vil modtage besked via e-Boks eller fysisk brev, oplyser regionen.