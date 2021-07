Sygeplejestrejke medfører nyt efterslæb af udskudte behandlinger

Modsat de øvrige regioner opgør Region Syddanmark ikke tallene i henholdsvis ambulante aftaler og kirurgiske indgreb.



Uden at medregne Region Syddanmark er der under strejken blevet udskudt i alt 21.124 ambulante aftaler. I alt 6539 kirurgiske indgreb er blevet udskudt.

Med til billedet hører, at 15.429 af de patienter, der er blevet udskudt i det offentlige, er blevet sendt videre til et privat tilbud i stedet. Det skyldes, at man som patient har ret til behandling inden for 30 dage.

Sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - sagde i sidste uge, at antallet af udskydelse endnu ikke er kritisk for sundhedsvæsenet, om end det kan være til gene for patienterne.

Han pegede derimod på, at strejken først for alvor vil kunne mærkes, hvis den fortsætter i hele august og ind i september.