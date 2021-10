Tillidsrepræsentant: Kun et spørgsmål om tid før der mangler ambulancer ved en større ulykke

Det er kun et spørgsmål om tid, før der kommer til at mangle ambulancer og reddere ved en større ulykke i Trekantområdet.

Sådan lyder den dystre forudsigelse fra Stefan Fyhn, der er fællestillidsrepræsentant hos de privatejede ambulanceselskab Responce i Trekantområdet.

For manglen på ambulancereddere betyder, at ambulancerne fra Kolding, Vejle og Fredericia ofte må køre til Fyn for at dække det manglende beredskab dér.

Stefan Fyhn frygter, at netop dén manøvre kan føre til alvorlige konsekvenser for indbyggerne i Trekantområdet.

- Med det beredskabs-setup, vi har nu, så vil der i nogle tilfælde mangle ambulancer her. Og så er det jo bare at krydse fingre for, at det ikke lige er dén nat, hvor der sker en alvorlig hændelse, hvor der skal bruges mange ambulancer, siger fællestillidsrepræsentanten.