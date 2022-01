To komikere undersøger, hvorfor det er bedre at bo i Jylland end i København

- Men det er jo aldrig svært at komme ned i gear. Det svære er at blive oppe i gear. Aldrig den anden vej. Det er gået over al forventning med at flytte, siger han.



Det er også derfor, at de nu har lavet programmet 'Jysk for begyndere' med TV SYD. For de kunne lige så godt have det sjovt og vise andre, hvad det egentlig er, som gør Jylland til noget særligt.

Tre hurtige om det gode ved Jylland

TV SYD har bedt de to komikere om at komme med tre ting, som de er glade for ved Jylland.

Torben Chris: