To mænd sigtet for menneskesmugling

Den 31-årige mand erkender forholdet, mens den 23-årige nægter sig skyldig.

Der har ikke været grundlag for at fremstille de to mænd i et grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. Begge blev løsladt efter endt afhøring, men er fortsat sigtede i sagen. Og der venter dem nu et retsligt efterspil.

Den 15-årige dreng har søgt om asyl.