Trods coronanedlukninger dukker mange nye virksomheder op

Og i Vejle Kommune er man glad for de mange nye virksomheder. Ifølge Dorthe Falcher, der er Business Chef i BusinessVejle, kan kommunen noget særligt.

- Vi kan jo på rigtig mange fronter mærke, at vi er i en kommune, der vil erhvervslivet og industrien, siger hun.

Det er noget, som erhvervspolitisk konsulent i Vejle Kommune, Marina V. Christensen, er enig i.

- Vejle Kommune har gennem en længere årrække haft en målrettet indsats mod at skabe gode vilkår for iværksætteri med en bred vifte af tilbud blandt andet muligheden for at blive del af et kontormiljø sammen med andre iværksættere kombineret med sparringer og vejleding fra iværksætter konsulenter, siger hun.