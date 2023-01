Udgifterne til vikarer i psykiatrien på himmelflugt - grib ind, råber ledelse

Han sidder med listen over vikarbureauer på computerskærmen. Overlæge på det psykiatriske sygehus i Vejle, Georgios Adamopoulos.

Som regel er han dog heldig, at han ikke behøver at ringe til et bureau for at skaffe en vikar men kan trække på lægevikarer, som han kender i forvejen.

- De kan have meget forskellige aftaler med os. Om at være i flere eller færre dage hos os. Eller i kortere eller længere tid ad gangen. Mange gange kontakter de mig for at høre, om de kan hjælpe. Men de vil helst ikke fastansættes, siger Georgios Adamopoulos.