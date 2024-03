Udkanten hungrer efter speciallæger, men føler de lægestuderende et ansvar?

Hvad siger de studerende?

I den forbindelse har vi på TV SYD besøgt tre medicinstuderende for at høre, om de kunne forestille sig at søge arbejde på et sygehus, som ikke ligger et sted, hvor de allerede har en tilknytning.

- Jeg synes ikke, det er retfærdigt at lægge det ansvar over på den enkelte læge. Så må man fra statens side gøre det mere attraktivt. Der er heller ikke nogen, der tvinger en journalist til at arbejde i Thy. Vi skal ikke tvinges, siger Isabella Hansen og fortsætter:



- Det lyder til, at det kunne være lettere at forhandle sig til bedre arbejdstid og bedre løn.