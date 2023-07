Det viser en ny kortlægning, skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.



Kigger man på tallene fordelt på de fem regioner, er der færrest elever inden for omsorgsområdet på erhvervsskolerne, som kan komme i skole inden for 30 minutter i Region Syddanmark.

Her kunne kun 42 procent komme i skole med offentlig transport på under 30 minutter. For STX-elever i Region Syddanmark var det 67 procent.