Vejen og Vejle i top ti over mest smitteramte kommuner

Smittetallet i Vejen kommune ligger fredag på 72 antal smittede over den seneste uge. Det betyder, at incidenstallet nu ligger på 168,4, hvilket nu er det 9. højeste i landet. Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut.

Det er en stigning på tre smittede over den seneste uge, hvor der i går var 69 smittede.

Vejle kommune ligger lige under Vejen og har det 10. højeste incidenstal i landet. Her er incidenstallet faldet til 166,2, og antallet af smittede over de seneste syv dage er faldet fra 204 til 196.

På landsplan er antallet af nye smittetilfælde siden torsdag 865.

Du kan se smittetal for hver kommune herunder.