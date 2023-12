Vindmølletestcenter er nu dømt helt ude i to marskområder

Seks andre lokationer - heri blandt altså Tønder Marsken og Ribe Marsken - er blevet undersøgt og altså nu taget ud af ligningen.



Screeningen viser, at alle de screenede seks områder indebærer udfordringer af forskellig karakter. På baggrund af resultaterne er det vurderingen, at der reelt kun er to tilbageværende muligheder for at placere testpladser for vindmøller på op til 450 meter: Et nyt testcenter i et område ved Skærbæk eller en udvidelse af Østerild Testcenter, står der i en pressemeddelelse fra By-, Land- og Kirkeministeriet.

Glæde blandt ordførere

I Østerild i Thy ligger der allerede nu et vindmølletestcenter med ni pladser. Nu skal det undersøges, om der kan ligge fem flere.

- Jeg håber, at man endelig vil pege på Østerild som stedet for det nationale vindmølletestcenter, så vi ikke får det i Ballum, siger Henrik Frandsen.

- Nu afventer vi med spænding udfaldet af den supplerende screening af Østerild, inden den endelig beslutning skal tages. Jeg tænker, alle er interesserede i at finde den mest optimale placering af et tredje testcenter, siger han.



Det Konservative Folkepartis landdistrikts- og ø- ordfører Niels Flemming Hansen, der bor i Vejle, har også været en del af aftalekredsen. Han siger:

- Jeg er utrolig glad for, at ministeriet og den forhenværende minister lyttede og lavede en udvidet supplerende screening. Det har været ekstremt vigtigt for mig, at vi får undersøgt alle mulige arealer i forhold til placeringen af et tredje testcenter.