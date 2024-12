Alarmer sladrede om demensramt forud for voldssag - nu kritiserer familien plejehjemmet

Medarbejderen på Kongebrocentret reagerede på alarmen men registrerede, at beboeren ikke var ude i fællesarealerne, og medarbejderen antog derfor, at beboeren var inde i boligen

Tidligt om morgenen den 9. december 2023 forvildede han sig ind i boligen til en 99-årig kvinde, der også boede på plejehjemmet. På grund af sin demenssygdom troede han angiveligt, at han var i sit eget hjem og blev vred, da kvinden forsøgte at få ham ud. Han skubbede hende omkuld, og hun fik så alvorlige skader, at hun måtte opereres samme aften.

Mette Rauff er tidligere ansat på Kongebrocentret og var på arbejde om morgenen den 9. december sidste år. Hun fortæller til TV SYD, at der var fire alarmer installeret i den 75-åriges lejlighed. To bevægelsesalarmer og to døralarmer ved henholdsvis terrassedøren og døren ud til fællesrummet.

Styrelsen for Patientsikkerhed bad efterfølgende Kolding Kommune om en redegørelse af forløbet og konkluderede, at personalet havde gjort, som det skulle både i tiden op til hændelsen og den pågældende morgen.

Under retssagen mod den 75-årige demensramte mand kom det frem, at der natten og morgenen op til den 9. december gik 11 alarmer mellem klokken 2 og 6.25.

TV SYD: I skriver sådan her til Styrelsen: Natten mellem 9. og 10. december har der været bevægelse på stuen (PIR alarm) kl. 2 og kl. 5. samt to døralarmer. Det her er sket om morgenen den 9. december, så der er tale om natten mellem den 8. og 9. december. Har I kigget på de rigtige alarmer?

Svar fra Gitte Meyer: Hvad tid går de fire alarmer så? I materialet til styrelsen skriver I, at der er bevægelse på stuen kl. 2 og 5, samt at der går to døralarmer. Som jeg læser loggen, går der fire døralarmer: en alarm kl. 2.11 (ud) 2.13 (ind), en alarm kl. 5.06 (ud) kl. 5.10 (ind), en alarm kl. 6.15 (hvor han tilsyneladende åbner døren og går ind igen) og så en alarm kl. 6.26

TV SYD: Hvordan kan det være, at nattevagten i journalen skriver, at den 75-åriges nat har været rolig, og at han først er vågnet kl. 6?

TV SYD: Han kan vel være gået over til kvinden klokken 6.25 og ind til hende, så han ikke var synlig i fællesrummet. Og de kan have talt sammen, uden at det nødvendigvis kunne høres inde ved siden af. Hvordan kan I med sikkerhed sige, at han ikke er gået ind til kvinden før klokken 6.45?

Svar fra Gitte Meyer: Vi vurderer, at det er et meget kort tidsrum, idet anden medarbejder er kaldt til samme hus i anledning af alarm hos nabo til afdøde i tidsrummet kl. 6:45 – 6:55. Denne medarbejder ser og hører ikke noget fra afdøde beboers stue og møder ikke den dømte i fællesrum, hvorfor ulykken må være sket mellem dette tidsrum og kl. 7.

TV SYD: Du skriver, at jeres vurdering er, at hændelsen sker indenfor et interval på måske fem minutter. Hvordan har I regnet det ud? Hans døralarm går kl. 6.25, og personalet finder først den 99-årige kvinde omkring klokken 7.

TV SYD: Du henviser til kommunens redegørelse fra 23. januar og siger, den er retvisende. Hvad er så forklaringen på, at I oplyser, at der er gået fire alarmer mellem klokken 02 og 6.25 den pågældende nat, og at plejehjemsloggen ifølge politirapporten siger, at der er gået 11 alarmer i det tidsrum?

Vi har fortsat fokus på at instruere personale om, hvordan man forholder sig ved alarmer og opfordret beboere til at låse dørene til deres boliger.

Kommunen har efter ulykken gennemgået sine procedurer og ikke foretaget ændringer i retningslinjer m.v. Kommunen retningslinjer har også været forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed, uden at Styrelsen havde bemærkninger til disse.

Men man kan stå midt i en anden opgave, f.eks. en forflytning af en borger i lift. I det tragiske tilfælde den 9. december 2023 er det vores vurdering, at der var et meget kort tidsrum – måske blot 5 minutter, hvor hændelsen kunne ske, mens medarbejderen var kaldt til anden alarm.

Generelt kan siges, at der går mange alarmer – både bevægelses- og døralarmer - i et stort plejecenter med fire huse og personalets prioritet er altid, at man skal gå så hurtigt, man kan, på baggrund af en konkret faglig vurdering.

Et akut nødkald betyder, at der er en borger, der har brug for hjælp her og nu, og medarbejderen foretager en faglig vurdering at prioritere det akutte nødkald.

Ved døralarmer skal personalet reagere og vurdere om borger skal guides tilbage på stuen. Vedrørende døralarmen kl. 6:25 den 9. december 2023 tilføjes, at medarbejderen på Kongebrocentret reagerede på alarmen men registrerede, at beboeren ikke var ude i fællesarealerne, og medarbejderen antog derfor, at beboeren var inde i boligen. Samtidig gik der et akut nødkald fra en anden beboer.

Indledningsvis ønsker Kolding Kommune igen at udtrykke, at det er en ulykkelig sag. Vi har stor forståelse for den situation, som ulykken har medført for den dømte og de pårørende til dømte samt for de efterladte til afdøde, og sagen har også påvirket ledelsen og vores medarbejdere meget.

Familien til den 75-årige har følt, at I har pakket jer om jer selv i den her sag. Da savner, at I som kommune tager jeres del af ansvaret. Hvad har I af ansvar i den her sag?

To demenseksperter har set dele af den 75-åriges journal og siger, at det er tydeligt, at han ikke er i trivsel. Hvad var jeres billede af ham?

I journalen fra den 9. december står der, at nattevagten har fortalt, at den 75-årige har sovet godt den nat, og at han først er vågnet klokken 6. Hvordan hænger det sammen med, at der er gået 11 alarmer den nat?

I redegørelsen til styrelsen skriver plejehjemslederen, at der den pågældende nat og morgen gik fire alarmer i alt mellem klokken 02 og 6.25, men i Retten kom det frem, at der gik 11 alarmer i samme tidsrum. Alarmloggen stammer fra politirapporten, som er lavet på baggrund af oplysninger fra plejehjemmet. Hvordan hænger det sammen?

I skriver i redegørelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed, at nattevagterne reagerede straks på døralarmen hos den 75-årige klokken 6.25 den 9. december. Hvad gjorde de helt konkret?

TV SYD har stillet følgende overordnede spørgsmål til Kolding Kommune. Plejehjemschefen havde sagt ja til et interview, men aflyste, da hun så spørgsmålene og har i stedet sendt os et skriftligt svar.

- Medarbejderen på Kongebrocentret reagerede på alarmen men registrerede, at beboeren ikke var ude i fællesarealerne, og medarbejderen antog derfor, at beboeren var inde i boligen, lyder det blandt andet.

I Retten forklarede flere nuværende og tidligere ansatte på plejehjemmet, at retningslinjerne var, at personalet skulle reagere straks på alarmerne, og det har de også gjort, lyder det fra Kolding Kommunes plejehjemschef Gitte Meyer.

Hun har afvist at stille op til interview, men har i stedet sendt os svar på mail.

- Samtidig gik der et akut nødkald fra en anden beboer. Et akut nødkald betyder, at der er en borger, der har brug for hjælp her og nu, og medarbejderen foretager en faglig vurdering at prioritere det akutte nødkald, fortsætter Gitte Meyer, men Mette Rauff, der var ansat på Kongebrocentret sidste år giver ikke meget for den forklaring.

- Jeg synes ikke, Kolding Kommune kan forsvare det. Hvis nattevagterne har været inde hos en, der har haft akut brug for hjælp, så går man selvfølgelig ikke bare, men så er der jo ikke nok på vagt, lyder det fra hende.

Trods 11 alarmer: - Han har sovet godt

I Retten fortalte flere af de ansatte, som mødte ind om morgenen den 9. december sidste år, at de til morgenmødet fik at vide fra nattevagterne, at der intet var at bemærke fra natten.

Derfor vidste ingen tilsyneladende, hvor den 75-årige mand var.