Bolig kunne få demensramt mand væk fra psykiatrisk afdeling - men kommune tav

Det var bestemt min forventning, at Retten ville have bestemt, at varetægtsfængsling kunne ske på et sted, der opfyldte kravene i mentalundersøgelsen, hvis anklagemyndigheden og jeg var enige om det

- Han er spærret inde på sin stue og sidder i sin stol hele dagen. Vi savner, at han får noget social omgang med nogle mennesker, der ikke er psykotiske, og vi savner nogen, der kan spise med ham hver dag, for han er ikke i stand til at spise selv, lyder det fra den ene af den 75-årige mands sønner, Allan Sørensen, om afdelingen i Aabenraa, hvor hans far er anbragt.

Lægernes vurderinger blev sendt til den 75-åriges forsvarsadvokat, Anja Hedegaard Nielsen. Hun pressede derfor på hos anklagemyndigheden for at få ham flyttet, og den 75-åriges familie oplyste til Kolding Kommune, at man gerne ville have ham flyttet, hvis der var en egnet bolig til ham.

Patienten har behov for støtte og beskyttelse, forudsigelighed, begrænsning af stimuli. Dette kan tilbydes på et demensplejehjem. Det vurderes ikke nødvendigt, at patienten er i varetægtssurrogat på et psykiatrisk sengeafsnit, skrev en overlæge fra afdelingen i Aabenraa i en lægeerklæring den 18. marts, og i en mentalundersøgelse var en kollega fra Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart, hvor den 75-årige mand var i begyndelsen af varetægtsfængslingen, kommet frem til samme konklusion.

Allerede tre måneder inde i varetægtsfængslingen stod det klart, at heller ikke afdelingen selv vurderede, at det var det rette sted for ham:

TV SYD har via familien fået indsigt i dokumenter fra sagen, og Kolding Kommune skrev i et notat den 10. april, at de havde fået besked om lægens udtalelse, at kommunen nu så på muligheder, og at de ville have kontakt med politiet om sagen, da det var politiet, der skulle fremstille den 75-årige i retten.

Kolding Kommune kan tilbyde en ældrebolig på 77 m2... Der vurderes, at Kolding Kommune kan varetage plejen/omsorg for borgeren, hvis de nuværende tiltag for at skærme ham fortsætter så vidt muligt. Der aftales udskrivningsdato med psyk., når dato kendes.

Mødet resulterede i, at kommunen den 17. maj skrev til psykiatrisk afdeling, at den havde en bolig klar til den 75-årige. Kommunen skrev blandt andet sådan her til afdelingen:

Den 75-åriges forsvarer, Anja Hedegaard Nielsen, siger til TV SYD, at hun aldrig fik besked om, at der fandtes en kommunal bolig til hendes klient, og ifølge de akter, som TV SYD har fået indsigt i, fik politi og anklagemyndighed heller ikke noget at vide om boligen.

- Vi undrer os over, hvad der skete i perioden fra den 17. maj, hvor kommunen havde en bolig klar, til den 31. maj hvor de giver os mundtligt afslag. Jeg ved, det er en grim tanke, men vi tænker i bund og grund, at det har været et spørgsmål om økonomi, siger Allan Sørensen.

Trods beskeden fortæller den 75-åriges søn Allan Sørensen, at de den 31. maj fik afslag fra kommunen på, at den ville gå ind i sagen og finde en plads til hans far.

- Det var bestemt min forventning, at Retten ville have bestemt, at varetægtsfængsling kunne ske på et sted, der opfyldte kravene i mentalundersøgelsen, hvis anklagemyndigheden og jeg var enige om det, siger Anja Hedegaard Nielsen, men fordi hun og anklagemyndigheden aldrig hørte om kommunens bolig, kunne de ikke tage oplysningen om boligen med i Retten.

Udtalelsen kom på trods af de to lægers udtalelser om, at det var fuldt forsvarligt, at den 75-årige kunne være på et passende demensplejehjem og på trods af, at de - modsat Retslægerådet - havde mødt og haft den 75-årige i deres varetægt på de to psykiatriske afdelinger.

Kommunen har ikke undersøgt, hvad et egnet kommunalt tilbud til borger ville koste, men vil gerne understrege at økonomi ikke har været et element i kommunens handlinger

Retslægerådets anbefaling fik kommunen til skriftligt at afvise over for anklagemyndigheden at flytte den 75-årige, og hos Alzheimerforeningen vækker det bekymring, at kommunen valgte ikke at oplyse anklagemyndigheden om boligen, før rådets udtalelse kom, når nu boligen var der.

- Som vi forstår det, så har anklagemyndigheden været åben over for at prøve at finde et andet tilbud til ham, som ikke var på en psykiatrisk afdeling, og derfor var det jo godt at se, at man arbejdede på at finde et tilbud til ham, som var bedre egnet. Så det undrer os, hvad der er sket i den proces, og vi bliver en lille smule bekymrede for, om det i retssystemet i virkeligheden kan være op til den enkelte kommunes prioritering og ressourcer at vurdere, hvor et menneske skal anbringes henne, lyder det fra Anja Bihl-Nielsen, der er politisk chef i Alzheimerforeningen.

- Vi er svækket ekstremt meget på vores retsfølelse, og det gør ondt, at der ikke er nogen, der lytter til dem, der rent faktisk har haft med min far at gøre i stedet for at kigge på ham ud fra en journal. Det forstår vi simpelthen ikke, siger Allan Sørensen.