Demensramt mand dømt til 'dybt forfærdelig' anbringelse

Af Helle Eriksen Udgivet 29. okt

Retten i Kolding har tirsdag besluttet, at en 74-årig demenssyg mand skal anbringes på en psykiatrisk afdeling.

En 74-årig mand risikerer at ende sine dage på en psykiatrisk afdeling. Det står klart, efter at Retten i Kolding tirsdag afsagde dom i sagen mod ham. Her kendte et enigt nævningeting den 74-årige skyldig i at have udøvet vold mod en 99-årig kvinde, og afgjorde at han skal anbringes på en psykiatrisk afdeling. Den 74-årige var tiltalt for legemsangreb med døden til følge, fordi han sidste år forvildede sig ind i lejligheden til en 99-årig kvinde på plejehjemmet Kongebrocentret i Christiansfeld, hvor de begge to boede på det tidspunkt. Kvinden bad ham om at gå ud, men den 74-årige troede på grund af sin hjernesygdom angiveligt, at han var i sit eget hjem og blev vred. Det fik ham til at skubbe den 99-årige omkuld, og hun fik så alvorlige skader, at hun samme dag blev opereret. Dagen efter blev hun fundet død på Kolding Sygehus.

Selv om den 74-årige ikke husker hændelsen, og den 99-årige kvinde er død, mener Retten, at det ud fra sagens oplysninger og vidneudsagn er bevist, at den 74-årige overfaldt kvinden, og at han efterfølgende trak eller på anden måde udøvede vold mod hende, så hun endte ude i fællesrummet foran sin bolig. Samtidig mener Retten, at han, uanset om han lider af demens, burde have vidst, at det kunne koste en så gammel, og spinkel kvinde livet, at han skubbede til hende og udøvede vold mod hende. Retsplejeloven siger nemlig, at man skal se bort fra, om en tiltalt er tilregnelig eller utilregnelig i gerningsøjeblikket, når det kommer til at vurdere, om vedkommende er skyldig eller ej. Den del skal først tages med, når det kommer til spørgsmålet om sanktion. Hører ikke til på psykiatrisk Anklagemyndigheden lagde op til, at den 74-årige skulle anbringes på en psykiatrisk afdeling, mens forsvarer Anja Hedegaard Nielsen mente, at han skulle på et demensplejehjem. To overlæger fra henholdsvis retspsykiatrisk afdeling i Middelfart, hvor den 74-årige var den første uge af varetægtsfængslingen, og akutpsykiatrisk afdeling i Aabenraa, hvor han har været siden 18. december sidste år, har udtalt, at de mener, han bør være på et demensplejehjem. De har beskrevet, hvordan den 74-årige i deres varetægt har været rolig, at han ikke ses farlig, og at det vurderes at være fuldt forsvarligt at anbringe ham på et demensplejehjem.

Samtidig har den ene af lægerne udtalt til TV SYD, at han en akutpsykiatrisk afdeling ikke er det rigtige sted for mennesker med demens at være. - Vi behandler borgere med demens, når de har akutte symptomer, som kan lindres. Det kan være overvældende angst, depression eller overvældende vrede, hvor andre borgere også kan komme i fare. De symptomer kan vi lindre, men vi kan jo ikke helbrede demens, og det betyder, at en demensramt patient på sigt ikke skal være på et akutpsykiatrisk sygehus, siger Klaus Müller-Nielsen, cheflæge på psykiatrisk afdeling i Aabenraa.

Det var her på plejehjemmet Kongebrocentret, at hændelsen skete i december sidste år. Grafik: Lasse Lund Hansen

Anja Bihl-Nielsen, der er politisk chef i Alzheimerforeningen, har tidligere reageret på, at anklagemyndigheden ville anbringe den 74-årige i psykiatrien. - Det, synes jeg, er dybt forfærdeligt. Psykiatrien har slet ikke de rammer, som mennesker med demens har brug for, siger hun. Risiko for, at det vil ske igen Retslægerådet er også blevet spurgt til råds i sagen, og det er af en anden opfattelse. Rådet mener, at det ikke er forsvarligt at anbringe den 74-årige i kommunalt regi. - Retslægerådet repræsenterer den øverste lægelige sagskundskab i Danmark. Derfor skal de tillægges en betydelig vægt i forhold til sanktion, lød det blandt andet fra anklager Susan Nielsen i hendes procedure. - Retslægerådet lægger vægt på, at tiltalte er stærkt plejekrævende, at han let bliver vredladen og forvirret, hvor instruksen til medarbejderne har været, at de skal trække sig. Det kan vi genkende fra det, vi har fået fortalt fra vidnerne. Retslægerådet mener, at der er en vis risiko for ligeartet kriminalitet fremadrettet, sagde Susan Nielsen i sin sanktionsprocedure.