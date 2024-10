Demensramt mand kendt skyldig i 99-årig kvindes død - nu reagerer kommunen

Over halvdelen af unge mellem 15-25-årige svarer i en rapport, at de har oplevet et pres for at drikke alkohol. For at skabe en samtale om drukkulturen, laver elever på Campus Vejle film om emnet.

På Campus Vejle har film og alkohol været på skoleskemaet i denne uge. Det har det for at sætte fokus på unges alkoholindtag, der ifølge en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, er så stort, at det ofte ødelægger festen for unge. - Vi prøver at vise, at det er okay at sige nej til at drikke alkohol og stå i mod presset fra andre, fortæller Karen Thomsen Weile, der er 1.g-elev på Campus Vejle, om filmen, som hende og gruppekammeraterne er ved at skyde.

Gymnasieelever i færd med at lave film på Campus Vejle. Foto: Anders Kaas Larsen, TV SYD

Som en del af en af en landsdækkende filmkonkurrence ved navn 'Drik mindre - oplev mere', som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag, skaber de unge film, hvor budskabet kredser om unges alkohol- og festkultur. - Alkohol fylder lidt mere, end hvad jeg regnede med og har oplevet på tidligere skoler. Jeg føler dog også, at vores klasse er gode til at respektere et nej, siger 1.g-eleven. Rapporten 'Unges alkoholvaner i Danmark 2023' fortæller, at 59% af 15-25-årige har oplevet at blive udsat for pres til at drikke, mens 32% fortæller, at de selv har presset til druk. Dertil svarer 74%, at de har fortrudt at drikke for meget til en fest.

Fakta om danske unges drukkultur Rapporten 'Unges alkoholvaner i Danmark 2023' belyser alkoholvaner blandt 1.026 unge i alderen 15-25 år. Rapporten kom frem til følgende resultater: •54% af unge, der går eller har gået på en ungdomsuddannelse, havde forventning om øget alkoholforbrug ved start på ungdomsuddannelse. 68% svarer, at de reelt øgede deres alkoholforbrug ved start på ungdomsuddannelsen •59% har oplevet drikkepres •32% har selv lavet drikkepres •74% har oplevet at drikke så meget, at de fortryder det næste dag •40% har haft blackout •29% er kommet til skade på grund af alkohol •87% mener at det skal være ok at sige ‘nej tak’ til alkohol til fester Kilde: Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Fold ud