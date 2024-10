Demensramt mand sov ikke i måneder forud for voldsepisode, fortæller vidne

Det er kommet frem under den retssag, der for tiden kører mod ham ved Retten i Kolding.

- Nattevagterne fortalte, at han ikke rigtig sov om natten, og at han vandrede rundt. Vi kunne konstatere, at tiltalte måske sov to til tre timer fordelt udover natten. Første del i sin seng, resten af tiden i lænestolen eller ude i opholdsstuen, fortalte en tidligere ansat på plejehjemmet, der også tilføjede, at den 74-årige ikke sov til middag.

Det var kendt, at den 74-årige havde tendens til at vandre rundt om natten. Derfor lavede personalet på plejehjemmet et adfærdsskema over ham, fortalte et vidne i retten mandag.

Da hun ville have ham ud, blev han vred og skubbede hende omkuld, så hun fik så alvorlige skader, at hun efterfølgende måtte opereres. Dagen efter blev hun fundet død på Kolding Sygehus.

Den sidste alarm før hændelsen gik klokken 6.26, hvor han forlod sin lejlighed og endte med at gå over til den 99-årige kvinde, der boede i samme lejlighedsnummer som den 74-årige. Bare i et andet hus.

En log fra natten til den 9. december viser, at alarmerne fra den 74-åriges lejlighed gik hele 11 gange mellem klokken 2.10 og 6.26. Fem gange reagerede alarmerne på, at der var bevægelse i hans lejlighed, mens døralarmen gik seks gange.

Fire nuværende og tidligere ansatte på plejehjemmet har forklaret i retten, at de fik at vide af nattevagterne, at der intet var at bemærke, da de var til overlevering den pågældende morgen. Derfor vidste ingen tilsyneladende, at den 74-årige var gået fra sin bolig.

Det på trods af at plejepersonalet skulle reagere på alarmerne med det samme, har nogle af vidnerne forklaret i retten.

- Hvorfor var der ikke nogen, der reagerede på, at tiltalte stort set ikke havde sovet hele natten, hvorfor reagerede ingen på alarmerne? spurgte den 74-åriges forsvarsadvokat Anja Hedegaard Nielsen, da hun torsdag kom med sine afsluttende bemærkninger i sagen.

Manglende søvn påvirker

Anneke Dapper Skaaning er psykolog med 30 års erfaring på demensområdet. Hun fortæller, at det ligesom med raske mennesker har en betydning for demensramte, når de sover for lidt.

- Hvis han kun har sovet to til tre timer om natten, så påvirker det hans kognitive evner. Han bliver endnu dårligere til at forstå, til at huske og til at klare sig, siger hun, men understreger også, at hun tager forbehold for, om han kan have sovet i løbet af dagen.

Kan manglende søvn have betydning for, hvor aggressiv man er?

- Ja, selvfølgelig. Man kan rumme mindre, hvis man sover for lidt. Det gælder for mennesker med demens såvel som for alle andre, siger hun.

Samtidig øges risikoen for, at man går i det, man kalder delir, hvis man over længere tid ikke sover nok.

- Jeg er ikke læge, men delir kan gøre, at man bliver mere forvirret, og at man kan få vrangforestillinger, siger Anneke Dapper Skanning.