Man skal se bort fra demenssygdom i sag om demensramt, mener anklager

På grund af sin sygdom troede han angiveligt, at han var i sin egen lejlighed, da de begge to boede i samme lejlighedsnummer bare i forskellige huse. Da den 99-kvinde kom ud fra badeværelset og fandt den 74-årige mand i sit hjem, bad hun ham om at gå, men han blev vred og skubbede ifølge anklagen til hende, så hun faldt.

Den 99-årige kvinde fortalte til både personalet og sin datter efter hændelsen, at hun ikke ønskede at anmelde den 74-årige til politiet. Han havde før forvildet sig ind i hendes lejlighed, og hun vidste han ikke kunne gøre for det.

Der er undervejs i sagen rejst tvivl om, hvorvidt den 99-årige kvindes skulder gik af led, fordi hun blev skubbet omkuld, om det var fordi den 74-årige efterfølgende forsøgte at hjælpe hende op og trak i hendes arm, eller om det skyldtes det faktum, at en SOSU-elev valgte at løfte hende, selv om han ifølge en kollega burde have ladet hende ligge ud fra, hvad de lærer på uddannelsen.

Anklager Susan Nielsen mener, at både skubbet og trækket i armen var forsætlige handlinger.

- Det her er ikke sket ved et uheld. Husk på, at vi skal trække hans demens ud af ligneingen. I den her situation har tiltalte været klar over, hvilke handlinger han foretog sig. Han har været klar over, at når man gør det her over for 99-årig kvinde, så kan hun komme til skade. Uanset om han prøver at få hende op eller ej, og hun svarer, at hun ikke kan komme op, så er man klar over, at det kan medføre skade, sagde hun fra talepulten.

Ét skub

Den 74-årige mand er ikke til stede i retten på grund af sin demenssygdom, men han nægter sig via sin forsvarer Anja Hedegaard Nielsen skyldig i anklagerne.

Hun mener ikke, at der er tale om vold af særlig rå, farlig eller brutal karakter, som der er beskrevet i anklageskriftet.

- Der er tale om ét skub, og måske at han har revet hende i armen. Derfor mener jeg ikke, at der er grundlag for at dømme min klient for vold med døden til følge. Der er alene grundlag for at dømme ham efter den almindelige voldsbestemmelse, sagde hun i sine afsluttende bemærkninger.