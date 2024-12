Regionsrådsformand går ind i demenssag: - En dybt tragisk sag

- Det er en dybt tragisk sag.

Sådan lyder det fra regionsrådsformand Bo Libergren (V). I et brev til den dømte demensramtes familie beskriver han, hvordan han mener, at placeringen på psykiatrisk afdeling er uhensigtsmæssig.

- Ligesom ledelsen og vores medarbejdere i Psykiatrisygehuset, er jeg helt uforstående overfor, at jeres far er blevet anbragt på en af vores psykiatriske afdelinger, og at retslægerådet har anbefalet denne løsning. Jeg ved, at psykiatrien undersøger mulighederne for, endnu engang, at gøre indsigelse, skriver Bo Libergren i brevet.

Den samme holdning giver han i dag udtryk for overfor TV SYD.

- Jeg kan kun sige, at det her er uhensigtsmæssigt. Jeg håber, at de pårørende har mulighed for at anke eller eventuelt kan få myndighederne i tale, siger Bo Libergren (V).

Anbefaling fra Retslægerådet

Det hele begyndte den 9. december sidste år, da manden forvildede sig ind i den 99-årige kvindes lejlighed på deres fælles plejehjem, Kongebrocentret i Christiansfeld.